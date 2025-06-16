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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجموعة السبع تدعو لإحتواء التصعيد الإيراني الإسرائيلي

مجموعة السبع بكندا
مجموعة السبع بكندا
محمد عبد المعز

تعقد قمة مجموعة دول السبع الكبار اجتماعا في كندا، وتستمر اجتماعاتها حتي 17 يونيو الجاري، ودعت دول المجموعة إلى احتواء الصراع الإسرائيلي الإيراني في المنطقة.

وإندلعت الحرب الإسرائيلية الإيرانية بسبب القرار المنفرد لنتنياهو بشن حرب مفاجئة مما عقد المفاوضات التي كانت تجري بين الولايات المتحدة،وإيران حول ملفها النووي.

وحضر الرئيس الأمريكي ترامب قمة المجموعة اليوم الإثنين، وقال إنه كان سيكون رائعا لو أصبحت كندا الولاية 51 الأمريكية وسط استمرار دعوة الرئيس الأمريكي لضم كندا، وجزيرة جرينلاند إلى سُلطة الدولة الأمريكية.

ولايزال سجال الحرب الإسرائيلية على إيران مستمرا بالرغم من دعوة ترامب إلى احتواء الصراع، والتهدئة بين الطرفين بسبب إعلان نتنياهو استمرار العمليات العسكرية ضد إيران لمدة 3 أسابيع.

دول السبع الكبار كندا احتواء الصراع الإسرائيلي الإيراني

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