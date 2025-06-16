ترامب يرفض الإجابة عن سؤال بشأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإجابة عن سؤال حول ما يتطلبه الأمر لتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران، قائلاً إنه لا يريد التحدث في هذا الشأن.

بدلاً من ذلك، واصل الضغط على إيران بشأن المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب خلال اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال قمة مجموعة السبع: "يجب عليهم التحدث، ويجب عليهم التحدث فورًا".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن إيران لا تفوز في هذه الحرب".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة لن تتورط في الصراع الإيراني الإسرائيلي، وإنه يسعى لاحتواء الصراع في المنطقة لعدم تفاقمه، وقال بوقت سابق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بإن باب التفاوض مع الدولة الإيرانية لايزال مفتوحا ويمكنه العودة لطاولة التفاوض.

بينما أصدر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بيانا لرفض التفاوض مع الجانب الأمريكي، بسبب مساعدة إسرائيل التي تحارب الدولة الإيرانية.