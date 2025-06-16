المذيعة سحر إمامي: جــ.ـثث لصحفيين بعد الغارة الإسرائيلية على التلفزيون الإيراني

أكدت المذيعة سحر إمامي أن هناك "جثثًا لصحفيين" بعد الغارة الإسرائيلية على التلفزيون الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وعادت المذيعة سحر إمامي إلى البث المباشر من استوديو آخر بعد وقت قصير من مغادرتها الكاميرا عندما قصفت إسرائيل محطة التلفزيون الإيرانية الحكومية.

وفي حديثها مع مذيع آخر، قالت إمامي إن "جثثًا لصحفيين" كانت في موقع البث الأولي، وأظهرت الصور دخانًا وألسنة لهب في السماء.

وتسبب الانفجار في انقطاع البث خلفها بينما كانت تسرع في مغادرة الكاميرا وسط غبار وحطام يتصاعد في الهواء، وسُمع صوت "الله أكبر" من خلف الشاشة، وتحول البث سريعًا إلى برامج مسجلة مسبقًا.

وكانت إسرائيل قد أصدرت تحذيرًا، قبل ساعة، بإخلاء منطقة العاصمة الإيرانية حيث تقع استوديوهات التلفزيون.