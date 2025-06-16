أول تعليق من النائب الأمريكي هوفمان بعد نجاته من محاولة اغتيال

تحدث النائب الأمريكي جون هوفمان اليوم الإثنين عقب نجاته من محاولة اغتيال بواسطة رجل أمريكي يدعي فانس بولتر 57عاما بدوافع سياسية،وقال هوفمان إلى أيه بي سي نيوز الأمريكيةإنه كان محظوظ لنجاته من موت محقق،وإنه تلقى تسع رصاصات من القاتل وزوجته ثماني رصاصات من المجرم الذي طرق منزلهم منذ يومين،وقام فانس بولتر فجر الجمعة بجريمتي قتل لنائبين أمريكيين عن الحزب الديمُقراطي،وهما جون هوفمان الناجي من الموت المحقق،والنائبة ميليسا هورتمان التي لقت مصرعها هي وزجها.

وقبضت الشرطة الأمريكية اليوم على فانس بولتر الذي كان يقود سيارة شرطة وكانت عرضت مكافأة 50 ألف دولا لمن يُدلى بمعلومات عن القاتل ومن المتوقع ان يواجه بولتر السجن لمدة 40 عاما على جرائمه.