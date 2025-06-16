القبض على قاتل نائبة مينيسوتا

قبضت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين على فانس بولتر 57 عاما عقب ارتكابه جريمة قتل نائبة مينيسوتا ميليسا هورت مان،وزوجها بمقاطعة بروكلين فجر الجمعة الماضي ثم توجه إلى قتل نائب آخر بنفس الولاية،وهو النائب جون هوفمان في جريمة عنف سياسي،وينتمي العضوان بالنواب الأمريكي للحزب الديمُقراطي.

وعرضت الشرطة الأمريكية مكافأة 50 ألف دولار لمن يُدلي بمعلومات عن المتهم بولتر،وارتدى بولتر زي الشرطة الأمريكية أثناء ارتكابه الجريمة،وقناع وعندما قبضت عليه الشرطة عثرت عليه داخل سيارة تُشبه سيارات الشرطة الأمريكية.

وهو ماساعده على الهرب عند ارتكاب الجريمة،وقالت قوات الشرطة الأمريكية بإنه تبادل إطلاق النار معهم بمسرح جريمة ميليسا هورت مان ونجح في الهرب،ومن المتوقع أن يواجه بولتر السجن لمدة 40 عاما على جرائمه وفقا لفوكس نيوز الأمريكية،وأدان الرئيس الأمريكي ترامب الجريمة البشعة رافضا لوجود العنف السياسي بالولايات المتحدة.

النائبة ميليسا هورتمان والنائب جون هوفمان المتعرضان للاغتيال.