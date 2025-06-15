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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية: 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن قاتل نائبة مينيسوتا

فانس بولتر قاتل نائبة مينيسوتا
فانس بولتر قاتل نائبة مينيسوتا
محمد عبد المعز

عرضت الشرطة الأمريكية المحلية بولاية مينيسوتا اليوم "الأحد" مكافأة 50 ألف دولار لمن يُدلى بمعلومات عن فانس بولتر 57 عاما الذي قام بعملية اغتيال لنائبين بمجلس النواب الأمريكي أمس السبت بولاية مينيسوتا.

منفذ جريمة الاغتيال ارتدي زي الشرطة الأمريكية

وارتدي بولتر قناعا على الوجه وزيا للشرطة وقام بطرق الباب على النائبة ميليسا هورتمان في الساعة 2 صباحا، وقتلها هي وزوجها بمقاطعة بروكلين ثم توجه إلى مقاطعة تشامبلين لقتل النائب جون هوف مان وأطلق النار عليه وزوجته، وترددت الأنباء عن خضوعه لجراحة هو وزوجته بينما فارقت النائبة ميليسا هورت مان الحياة هي وزوجها.

وعندما وصلت الشرطة الأمريكية لمسرح الجريمة وجدت منفذ عملية الاغتيال، لكنه تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة الأمريكية، وفر هاربا وتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي للتعاون مع الشرطة  المحلية حول جريمة العنف السياسي التي طالت نائبان أمريكيان ينتميان للحزب الديمُقراطي.

صديق مرتكب الجريمة يتلقي رسالة منه قبل ارتكاب الجريمة 

وتحدث صديق فانس بولتر لنيويورك بوست الأمريكية ويدعى ديفيد كارلسون، قائلا إنه تلقى رسالة من صديقه بولتر مساء السبت يخبره بها أنه يحب أصدقائه ويشعر بقرب موته قبل حدوث جريمتي الاغتيال.

فانس بولتر57 عاما قاتل نائبة مينيسوتا.

    بولتر يرتدي قناع وزيا للشرطة الأمريكية خلال تنفيذ الجريمة.

        ديفيد كارلسون صديق فانس بولتر قاتل نائبي مينيسوتا.

         

مكافأة الشرطة الأمريكية 50 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات عن المجرم الهارب فانس بولتر.

الشرطة الأمريكية بولاية مينيسوتا النائبة ميليسا هورتمان النائب جون هوف مان مكافأة 50 ألف دولار

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