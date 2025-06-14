مقتل وإصابة أعضاء من النواب الأمريكي بولاية مينيسوتا في منزلهما بأحداث عنف سياسي

شهدت ولاية مينيوستا حوادث مروعة باليوم السبت بإرتكاب جريمتي اغتيال لأعضاء بمجلس النواب الأمريكي عندما قام شخص مجهول بالطرق على منزل النائبة عن الحزب الديمُقراطي ميليسا هورت مان بمقاطعة “بروكلين” والتي فتحت الباب وتعرضت لإطلاق النار هي وزجها،وتسبب في وفاتهما.

اغتيال النائب جون هوفمان وخضوعه لجراحة

بالتزامن مع واقعة اغتيال النائب جون هوفمان المنتمي للحزب الديمُقراطي مع زوجته بنفس الطريقة لكن في مكان آخر من ولاية مينيسوتا بمقاطعة “تشامبلين” بالساعة الثانية،ولايزال النائب هوفمان على قيد الحياة وزوجته ويخضعان لجراحة حاليا بمستشفى المقاطعة حسب بيان تيم وايلز حاكم ولاية مينيسوتا.

المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل النائبة ميليسا ارتدي زي الشرطة الأمريكية وهرب

وعندما توجهت قوات الشرطة الأمريكية إلى منزل النائبة ميليسا هورت مان التي تعرضت للقتل عقب اغتيال النائب هوفمان،وجدت قوات الشرطة الأمريكية رجل داخل المنزل يرتدي زي الشرطة،والذي تبادل إطلاق النار مع القوات،واستطاع الهرب،ويباشر مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي التحقيق في الجريمتين بالتعاون مع قوات الشرطة المحلية وفقا لأيه بي سي نيوز الأمريكية.

تعرض منزل رئيسة النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي للاقتحام وأصيب زوجها بول عام 2022 في أحداث العنف السياسي

وتتكرر أحداث العنف السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية،وفي عام 2022 قام شخص يدعى ديفيد ديبابا باقتحام منزل نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة،ولم يجدها في المنزل،ووجد زوجها بول 82 عاما،وقام ديبابا باستخدام مطرقة في الاعتداء على بول مسببا كسر بالجمجمة والذراع وقبضت الشرطة الأمريكية عليه وحكم عليه بالسجن،وقال المعتدي بإنه يعتقد إن سياسة نانسي بيلوسي تضر بأمريكا،ولذلك ارتكب الجريمة التي صنفها الرئيس بايدن عندها بإنها جريمة عنف سياسي يرفض وجودها بأمريكا.

حاكم ولاية مينيسوتا تيم وايلز.

قوات الإف بي آي تنتشر في مكان الحادث