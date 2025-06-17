نداء هام من السعودية لمواطنيها في إيران

وجهت سفارة السعودية في طهران، نداء هاما للمواطنين الموجودين بالعاصمة الإيرانية، للتواصل على هاتف شؤون المواطنين السعوديين أو الرقم الموحد للمواطنين في الخارج، وذلك بحالات الطوارئ.

ويشار الى ان إيران تشهد ، منذ فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الضربات الإسرائيلية على عدة مواقع في طهران، أدت إلى مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين واغتيال 12 عالمًا نوويًا.

وردّت إيران سريعًا عبر إطلاق صواريخ باليستية استهدفت مواقع إسرائيلية، متسببة في خسائر بشرية ومادية واسعة، في تصعيد ينذر بتدهور خطير في الأوضاع الإقليمية.