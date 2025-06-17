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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تعلن مقتل رئيس أركان إيران الجديد وتؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد طهران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مواصلة تنفيذ ضربات مكثفة ضد أهداف عسكرية إيرانية داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدًا مقتل رئيس هيئة الأركان الإيراني الجديد، شدماني، بعد أربعة أيام فقط من توليه المنصب.

وصرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضربات أدت إلى تراجع القوات الإيرانية نحو وسط البلاد، مشيرًا إلى استهداف منظومات دفاع جوي في غرب إيران، بالإضافة إلى مقار الحرس الثوري وفيلق القدس.

وأكد جيش الاحتلال أن العملية ما زالت مستمرة، وأن هناك قائمة طويلة من الأهداف قيد التنفيذ، محذرًا من أن إيران لا تزال تمتلك قدرات تهدد أمن إسرائيل رغم الخسائر التي تكبدتها.

وفي السياق ذاته، شدد جيش الاحتلال على استمرار ضرباته لمواقع حركة حماس، مطالبًا الحركة بالإفراج عن المختطفين وتسليم السلاح، وإلا ستواجه مزيدًا من التصعيد العسكري.

من جانبه، صرّح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لقناة 12 العبرية أن العملية ضد إيران ستتواصل حتى استهداف منشأة فوردو النووية، مضيفًا أنه لا يعلم إن كانت واشنطن ستنضم للعملية العسكرية، وأن القرار لم يُحسم بعد.

وختم الجيش بيانه بالتأكيد على أن العمليات ستستمر برًا وجوًا وبحرًا، مشددًا على أن إسرائيل لن تسمح باستمرار ما وصفه بـ"التهديد الوجودي".

جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران رئيس هيئة الأركان الإيراني الجديد شدماني فيلق القدس

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