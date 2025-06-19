البيت الأبيض: لا يمكن أن تحصل إيران على السلاح النووي

أكد البيت الأبيض، أنه لا يمكن أن تحصل إيران على السلاح النووي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال البيت الأبيض: “أجندة ترامب قائمة على تنفيذ السلام من خلال القوة”.

وتابع البيت الأبيض: “ترامب أكد هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات مع إيران قد تعقد أو لا تعقد”.

وأكمل البيت الأبيض: الاتصالات مستمرة مع إيران".

ولفت البيت الأبيض:" الهدف الرئيسي للولايات المتحدة إنهاء الطموح النووي لإيران".

وتابع البيت الأبيض: “ترامب مهتم دائما بالتوصل إلى حلول دبلوماسية ولكنه لا يخشى استخدام القوة”.

