اجتماع في البيت الأبيض يضم وزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني وويتكوف

أفاد مصدر مطلع لشبكة CNN أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيحضر اجتماعًا بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في البيت الأبيض بعد ظهر الخميس.

اجتماع في البيت الأبيض

يأتي هذا الاجتماع، الذي كان مقررًا أصلًا الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، وفي الوقت الذي يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب التدخل العسكري الأمريكي.

من المتوقع أن يسافر لامي من الولايات المتحدة إلى جنيف يوم الجمعة لحضور اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وحتى صباح الخميس، لم يكن من المتوقع أن يحضر ويتكوف هذا الاجتماع.

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وشنت طهران هجوما قويا في وقت سابق من اليوم الخميس أسفر عن إصابة العشرات من الإسرائيليين.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 271 شخصًا على الأقل نُقلوا إلى المستشفيات صباح اليوم إثر ضربات إيرانية في أنحاء البلاد.

وأضافت الوزارة أن أربعة من المصابين أصيبوا بجروح خطيرة، بينما أصيب 16 بجروح متوسطة، ونُقل 24 إلى المستشفى بسبب القلق، بينما أصيب الباقون بجروح طفيفة أو لا يزالون قيد التقييم.

وفي سوروكا، حيث أصيب مستشفى بصاروخ إيراني، أُصيب 71 شخصًا بجروح طفيفة، وفقًا للوزارة. وقالت إيران إنها استهدفت مركزًا للاستخبارات والقيادة الإسرائيلي "بالقرب من مستشفى".

ومنذ أن بدأت إسرائيل عملية "الأسد الصاعد" يوم الجمعة، نُقل أكثر من 2300 شخص إلى المستشفيات في إسرائيل، لكن معظمهم غادروا المستشفى، وفقًا للوزارة.