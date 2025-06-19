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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجبي: العقيدة العسكرية الإسرائيلية تتهاوى أمام الصواريخ الإيرانية

الحرب الإيرانية الإسرائيلية
الحرب الإيرانية الإسرائيلية
علي مكي

أكد اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الحديث عن وجود توازن قوى بين إيران وإسرائيل غير دقيق وغير واقعي، موضحا أن إسرائيل تحظى بدعم هائل من قوى كبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، ما يمنحها تفوقًا تقنيًا ولوجستيًا في ساحات المواجهة.


وأشار اللواء حمدي بخيت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن إيران نجحت في كسر قواعد الاشتباك التقليدية ووجهت ضربات موجعة للداخل الإسرائيلي، استطاعت من خلالها إرباك العقيدة القتالية الإسرائيلية، التي لا تؤمن بفكرة الخسائر أو الحروب طويلة الأمد، وتعتمد أساسًا على تنفيذ عمليات خاطفة وسريعة.


أضاف حمدي بخيت إن تمديد أمد المواجهة وتحويلها إلى حرب استنزاف يعد ضربة استراتيجية مؤلمة لإسرائيل، التي أصبحت تجد نفسها في موقف دفاعي غير معتاد، وهو ما يمثل تحولًا نوعيًا في طبيعة المواجهة الإقليمية.


وشدد على أن إسرائيل لا تحارب وحدها، بل تتحرك بدعم مباشر وغير معلن من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم، وإن لم يكن ظاهرًا دائمًا، إلا أنه مؤثر في سير المعارك على الأرض.


وفيما يتعلق باحتمالية تدخل أمريكي مباشر ومعلن في الحرب ضد إيران، رأى "بخيت" أن ذلك سيكون بمثابة انتحار استراتيجي للولايات المتحدة، مؤكدًا أن القوات الأمريكية المتمركزة في الخليج، والتي يبلغ تعدادها نحو 180 ألف جندي، تُعد أهدافًا مباشرة في مرمى الصواريخ الإيرانية.


وأضاف أن القواعد الأمريكية في العراق والخليج، خصوصًا في السعودية وقطر، وكذلك قاعدة "العديد"، كلها ضمن نطاق النار الإيراني، وتُعد أكثر سهولة في الاستهداف من الأراضي الإسرائيلية نفسها.


واختتم الخبير العسكري تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تدرك جيدًا تكلفة أي تدخل مباشر، وهو ما يجعل تصريحاتها مجرد رسائل ضغط سياسي لا ترقى إلى مستوى الفعل العسكري الحاسم، خاصة في ظل تعقيد المشهد وتشابك المصالح.


 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1721106815174943
إسرائيل إيران أمريكا

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