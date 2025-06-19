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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران.. تعيين مجيد خادمي رئيسا لجهاز استخبارات الحرس

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن قائد الحرس الثوري أصدر قرارا بتعيين مجيد خادمي رئيسا لجهاز استخبارات الحرس.


 وفي وقت سابق ، أفادت وسائل إعلام ايرانية بأن قائد الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي أصدر قراراً بتعيين العميد محمد كرمي قائداً للقوة البرية بحرس الثورة.

 تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي الأربعاء بأن بلاده لن ترحم حكام إسرائيل، وذلك بعد ساعات من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بـ"الاستسلام غير المشروط".

ونشر خامنئي على حسابه على X: "يجب أن نرد بقوة على النظام الصهيوني الإرهابي.. لن نرحم الصهاينة".

شنت إسرائيل الأسبوع الماضي حملة قصف غير مسبوقة استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى مناطق سكنية.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، وأعلنت الأربعاء أنها أطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت على إسرائيل.

وطالب ترامب الثلاثاء ايران بـ"الاستسلام غير المشروط" وتباهى بأن الولايات المتحدة تستطيع بسهولة اغتيال خامنئي.

إيران الحرس الثوري قائد الحرس الثوري جهاز استخبارات الحرس علي خامنئي

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