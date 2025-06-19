الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماته الأيام المقبلة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الغخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "إي بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى اليوم ​إحاطة استخباراتية​ في غرفة العمليات حول العمليات ضد ايران.



أعلنت شركات الطيران الأمريكية تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط، بسبب الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل منذ أسبوع.

وعلقت الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها إلى قطر، كما علّقت الخطوط الجوية المتحدة رحلاتها اليومية إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعة التطورات في الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته شبكة إيه بي سي نيوز.