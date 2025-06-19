الحرس الثوري الإيراني يكشف معلومات عن "الموجة 14"..ويتوعد إسرائـ.يل بضربة جديدة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الهجمات المركزة على أهداف عسكرية إسرائيلية ستزيد تدريجيا.

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم كان باستخدام المسيرات يستمر بأكثر من 100 طائرة مسيرة هجومية وانتحارية.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيرات على أهداف عسكرية في حيفا وتل أبيب.

مواقع عسكرية واستخباراتية

فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل دك المجرمين الذين يستهدفون الشعب الإيراني حتى يتوقفوا ويدفعوا ثمن عدوانهم ، داعيا الإسرائيليين إلى الالتزام بأوامر الإخلاء الصادرة عن طهران وتجنب البقاء قرب مواقع عسكرية واستخباراتية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عراقجي في تصريحات له : إسرائيل وليس إيران هي من بدأ كل هذا النزيف والمجرمون الإسرائيليون لا نحن من يستهدف المستشفيات.

وأضاف عراقجي: موجة الانفجار تسببت بأضرار سطحية في جزء صغير من مستشفى سوروكا المجاور وكان قد أخلي إلى حد كبير.

وختم عراقجي تصريحاته : قواتنا المسلحة دمرت مركز قيادة وسيطرة واستخبارات عسكري إسرائيلي بدقة إضافة إلى هدف حيوي آخر.