قبل مباراة بورتو ...تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية البرتغال

أصبح موقف الأهلي حرجا في مجموعته الأولى عقب توقف رصيده عند نقطة واحدة، وأصبح التأهل لدور الـ16صعبا ببطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي امام بورتو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية

ولم يسبق للأهلي مواجهة بورتو البرتغالي من قبل إلا أن هناك تاريخ مباريات بين الأهلي مع الأندية البرتغالية

تاريخ مواجهات الأهلي مع بورتو

1- اللقاء الأول (1963):

واجه الأهلي في يونيو 1963 نظيره بنفيكا البرتغالي على ملعب استاد القاهرة حيث حقق الأهلي فوزًا تاريخيًا بنتيجة 3-2، واحرز الأهداف كل من بدوي عبد الفتاح (هدفين) وطه إسماعيل (هدف واحد)، بينما سجل لبنفيكا أسطورته إيزيبيو وجوزيه أجواش.

2- اللقاء الثاني (2007):

واحتفالا بمرور مائة عام على تأسيس النادي الأهلي في يوليو 2007 واجه الأهلي نظيره بنفيكا في مباراة ودية.

انتهت المباراة بفوز الأهلي 2-1، حيث سجل شادي محمد هدفًا من ركلة جزاء، بينما أضاف أسامة حسني الهدف الثاني، في حين سجل هدف بنفيكا الوحيد اللاعب جواو باولو.

وكان الأهلي قد تعرض للهزيمة أمام بالميراس البرازيلي امس بهدفين نظيفين في اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكاس العالم للأندية