أحمد حسن يكشف تطورات إصابة طاهر محمد طاهر

كشف الإعلامي أحمد حسن، تطورات إصابة طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، والتي لحقت به مؤخرًا بشد في منشأ العضلة الأمامية.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “طاهر محمد طاهر يبدأ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الأمامية”.

وخضع طاهر لتدريبات علاجية في الجيم بفندق إقامة بعثة الأهلي في مدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.