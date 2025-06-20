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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية | تعرف على مدة غياب طاهر محمد عن الأهلي

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

بدأ طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بشد في منشأ العضلة الأمامية، ويغيب على أثرها عن مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وخضع طاهر لتدريبات علاجية في الجيم بفندق إقامة بعثة الأهلي في مدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

طاهر محمد طاهر النادي الأهلي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية

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