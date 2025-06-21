الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، حسمت عدة فرق تأهلها رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، في نسخة اتسمت بالإثارة والمفاجآت، وأكدت أن المنافسة مفتوحة على مصراعيها لجميع المشاركين.

فلامنجو وبايرن ميونخ أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025

كان فريق فلامنجو البرازيلي أول المتأهلين إلى الدور التالي، بعدما تصدّر مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة، ليضمن بطاقة العبور مبكرًا إلى ثمن النهائي.

ولحق به بايرن ميونخ الألماني الذي حقق هو الآخر الفوز في أول جولتين من دور المجموعات، ليحجز مقعده في الدور الإقصائي دون انتظار الجولة الأخيرة

موقف الأهلي

خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية.

وهي الهزيمة التي صعبت مهمة الأهلي في بلوغ دور الـ16، بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة من تعادل سلبي في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على بورتو مع انتظار نتيجة مواجهة إنتر ميامي وبالميراس التي تُقام في التوقيت ذاته على ملعب "ميتلايف"، لمعرفة مصيره في سباق التأهل، حيث ما زال الأمل قائمًا وإن كان ضعيفًا بسبب فارق الأهداف.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل الجولة الأخيرة:

بالميراس – 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي – 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو البرتغالي – نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي – نقطة واحدة (فارق أهداف -2)