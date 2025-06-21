صدمة للأهلي.. نجم الفريق يغيب عن مواجهة بورتو المصيرية

تلقى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي، ضربة قوية بغياب نجم الفريق أمام بورتو البرتغالي، في المباراة المقررة في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويغيب مروان عطية، لاعب الفريق، عن مباراة الأهلي أمام بورتو البرتغالي بسبب الإيقاف، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في المواجهة السابقة أمام بالميراس البرازيلي.

وحصل مروان عطية، على البطاقة الصفراء الأولى في لقاء إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.



وخاض الأهلي، مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية.

وهي الهزيمة التي صعبت مهمة الأهلي في بلوغ دور الـ16، بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة من تعادل سلبي في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على بورتو مع انتظار نتيجة مواجهة إنتر ميامي وبالميراس التي تُقام في التوقيت ذاته على ملعب "ميتلايف"، لمعرفة مصيره في سباق التأهل، حيث ما زال الأمل قائمًا وإن كان ضعيفًا بسبب فارق الأهداف.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل الجولة الأخيرة:

بالميراس – 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي – 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو البرتغالي – نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي – نقطة واحدة (فارق أهداف -2)