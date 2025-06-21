قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
خبراء: إدانة العرب للعدوان على إيران تحمي الاستقرار الإقليمي وسيادة الدول
إشادة بمصر وقطر.. الرئيس التركي: دفاع إيران عن نفسها حق مشروع لها
مدبولي: سفينة تغييز الغاز تعكس التزام الدولة بتأمين احتياجات الصيف
رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم
الحكومة: انتهينا من تجهيز رصيف ثانٍ بميناء سوميد لاستقبال سفينة تغييز
نؤمن احتياجاتنا بالكامل.. الحكومة تكشف حقيقة تخفيف الأحمال هذا الصيف
رئيس الوزراء: مصر تستعد لتشغيل 3 سفن غاز مسال لتعزيز أمن الطاقة
صدمة للأهلي.. نجم الفريق يغيب عن مواجهة بورتو المصيرية
رويترز: مقتل عالم نووي إيراني وزوجته في هجوم إسرائيلي
اعرف نتيجتك ..محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية
كأس العالم للأندية .. الطقس يفعلها فى 4 مباريات| ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة للأهلي.. نجم الفريق يغيب عن مواجهة بورتو المصيرية

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

تلقى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي، ضربة قوية بغياب نجم الفريق أمام بورتو البرتغالي، في المباراة المقررة في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويغيب مروان عطية، لاعب الفريق، عن مباراة الأهلي أمام بورتو البرتغالي بسبب الإيقاف، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في المواجهة السابقة أمام بالميراس البرازيلي.

وحصل مروان عطية، على البطاقة الصفراء الأولى في لقاء إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.


وخاض الأهلي، مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية.

وهي الهزيمة التي صعبت مهمة الأهلي في بلوغ دور الـ16، بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة من تعادل سلبي في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على بورتو مع انتظار نتيجة مواجهة إنتر ميامي وبالميراس التي تُقام في التوقيت ذاته على ملعب "ميتلايف"، لمعرفة مصيره في سباق التأهل، حيث ما زال الأمل قائمًا وإن كان ضعيفًا بسبب فارق الأهداف.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل الجولة الأخيرة:

بالميراس – 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي – 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو البرتغالي – نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي – نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

الأهلي كأس العالم للأندية بورتو البرتغالي بورتو مونديال الأندية مروان عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات.. تأثير الكولا الخالية من السكر على صحة القلب

أجهزة السكر

بسبب عطل.. سحب ملايين أجهزة السكر في أمريكا

اكلات مغذية

أكلات مغذية تعزز صحة الطفل بعد التمرين.. لا تتجاهليها

بالصور

رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم

طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ماذا سيحدث لجسمك إذا قطعت السكر لمدة أسبوعين؟

ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟

ريفيان تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب خطير

ريفيان
ريفيان
ريفيان

احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

فيديو

إيمان عبد اللطيف

مفاجأة بسعر عيار 21| هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد