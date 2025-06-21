إسلام الشاطر ينتقد ريبيرو بعد تصرفه تجاه نجم الاهلي

أكد إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، على ضرورة البدء بالمالي أليو ديانج في مباراة الأهلي القادمة أمام بورتو في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إسلام الشاطر في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر": ”أنا واحد من الناس اللي بشوف إن ديانج كان لازم يبدأ المباراة الماضية من الأول، لأن طريقة حمدي فتحي ومروان واحدة".

وأضاف: "إمام عاشور كان بيأخد من مروان عطية وحمدي فتحي 50%، ويكمل للأمام وديانج عنده النقطة دي ولكن ليس مثل إمام".

وواصل: “مروان وحمدي فتحي الاتنين نفس طريقة الأداء لذلك لازم ديانج يبدأ من أول المباراة القادمة أمام بورتو”.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي خسر في الجولة الماضية أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بورتو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية.