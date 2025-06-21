قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد أمهات مصر لطلاب الثانوية العامة : تجنبوا صفحات الغش لمصلحتكم
البحوث الفلكية: اليوم بداية فصل الصيف وأطول نهار خلال العام
لتأمين احتياجات الدولة .. رئيس الوزراء يتفقد سفينة التغييز بمنطقة السخنة
استعن بالله.. الأوقاف تقدم نصائح لطلاب الثانوية خلال الامتحانات
هجوم جوي على العمق الإيراني.. 50 مقاتلة إسرائيلية تقصف منشآت حساسة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني
احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف
تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش
الموجة الأخطر.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة مع بداية الصيف
فضل شهر المحرم ولماذا يتصدر السنة الهجرية؟.. الأزهر يوضح
الذهب يتجه لأول خسارة ويسجل انخفاضاً بأكثر من 2% خلال الأسبوع
رئيس الوزراء يتفقد تجهيزات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بالسخنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام الشاطر ينتقد ريبيرو بعد تصرفه تجاه نجم الاهلي

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكد إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، على ضرورة البدء بالمالي أليو ديانج في مباراة الأهلي القادمة أمام بورتو في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إسلام الشاطر في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر": ”أنا واحد من الناس اللي بشوف إن ديانج كان لازم يبدأ المباراة الماضية من الأول، لأن طريقة حمدي فتحي ومروان واحدة".

وأضاف: "إمام عاشور كان بيأخد من مروان عطية وحمدي فتحي 50%، ويكمل للأمام وديانج عنده النقطة دي ولكن ليس مثل إمام".

وواصل: “مروان وحمدي فتحي الاتنين نفس طريقة الأداء لذلك لازم ديانج يبدأ من أول المباراة القادمة أمام بورتو”.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي خسر في الجولة الماضية أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بورتو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بالميراس البرازيلي بورتو ديانج مروان إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

بوتين

بوتين: اتفاق مع إيران لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر

ترشيحاتنا

جانب من الفعالية

انطلاق الاجتماع الوزاري العربي بإسطنبول لبحث التصعيد الإقليمي |بث مباشر

أرشيفية

الصحة الإيرانية: 430 قتيـلاً وأكثر من 3500 مصاب منذ بدء الهجوم

أرشيفية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 21 يونيو 2025.. فيديو

بالصور

ريفيان تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب خطير

ريفيان
ريفيان
ريفيان

احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

احذر رعشة اليدين.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب

نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين
نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين
نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد