لاعبو الأهلي على رأس التشكيل المثالي للجولة الأخيرة بمونديال الأندية

تواجد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رأس التشكيل المثالي للجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء التشكيل المثالي وفقًا لـ whoscored كالتالي:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري (إنتر ميامي) – 7.1

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – 7.8، مارسيلو فالكين (إنتر ميامي) – 6.9، إيفان ماركانو (بورتو) – 6.9، فابيانو مورا (بورتو) – 6.7.

خط الوسط: إيستيفاو (بالميراس) – 7.3، محمد علي بن رمضان (الأهلي) – 7.9، أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – 7.3، ويندرسون جالينو (بورتو) – 8.4.

خط الهجوم: وسام أبوعلي (الأهلي) – 9.0، لويس سواريز (إنتر ميامي) – 8.4.