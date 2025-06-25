وسام أبو علي يوجه الشكر لجماهير الأهلي: دعمكم جعلنا نشعر وكأننا نلعب في القاهرة

أعرب وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، عن فخره بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدا أن التجربة كانت مليئة بالدروس واللحظات التي ستظل محفورة في الذاكرة.

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام: "بطولة مليئة بالتحديات واللحظات التي لا تنسى، سأحملها معي بفخر في مشواري الكروي".

وأضاف: "شكري العميق لجمهور الأهلي العظيم، حضوركم ودعمكم في كل مباراة جعلنا نشعر وكأننا نلعب في ملعبنا، وهذا شعور لا يُقدر بثمن".

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

وكان الفريق قد غادر مطار جون كينيدي في نيويورك مساء أمس، بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة التي استضافتها أمريكا لأول مرة بالنظام الجديد.