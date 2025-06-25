فيفا يجدد إيقاف القيد على 5 أندية مصرية بسبب 10 قضايا..وهذا موقف الزمالك وبيراميدز

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا جديدًا بتجديد حظر تسجيل الصفقات الصيفية على 5 أندية مصرية، نتيجة عدم تسوية 10 قضايا قانونية قائمة ضد هذه الفرق حتى الآن، وهو ما يمنعها من إبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الجارية.

الأندية المعاقبة بحظر القيد:

وفقًا لبيان رسمي صادر عن "فيفا"، جاءت قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد على النحو التالي:

الإسماعيلي : 3 قضايا

: 3 قضايا إنبي : 3 قضايا

: 3 قضايا فاركو : قضيتان

: قضيتان إيسترن كومباني : قضية واحدة

: قضية واحدة مركز شباب تلا (المنوفية): قضية واحدة

وأكد "فيفا" أن الأندية المذكورة لن تتمكن من قيد أي لاعب جديد حتى الانتهاء من تسوية النزاعات القانونية القائمة.

الزمالك وبيراميدز يستعيدان الحق في القيد

في المقابل، شهدت الأيام الماضية رفع الإيقاف رسميًا عن ناديي الزمالك وبيراميدز، بعد نجاحهما في إنهاء الملفات العالقة، ليكونا بذلك جاهزين لتسجيل صفقاتهم خلال الميركاتو الصيفي الممتد حتى 8 أغسطس المقبل وفقًا لقرار اتحاد الكرة المصري.

تحركات الزمالك في الميركاتو

يستعد نادي الزمالك للدخول بقوة في سوق الانتقالات هذا الصيف، بهدف دعم صفوفه بعناصر مميزة تمكنه من المنافسة على البطولات في الموسم المقبل، سواء على المستوى المحلي أو القاري، خاصة بعد تتويجه بلقب كأس مصر في الموسم المنقضي عقب التفوق على بيراميدز بركلات الترجيح.