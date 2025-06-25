فرصة قوية للهلال السعودي للتواجد في دور الـ 16 بكأس العالم للأندية

يواجه نادي الهلال السعودي منافسه باتشوكا المكسيكي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وتتجه الأنظار نحو الفريق العربي الوحيد صاحب الاحتمالات الممكنة لمواصلة المشوار في مونديال الأندية.

وودع الأهلي والترجي والعين الإماراتي والوداد المغربي من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

ويلعب الهلال السعودي في المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية رفقة ريال مدريد وباتشوكا وريد بول سالزبورج.

ويحتل الهلال السعودي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بنقطتين، بينما يتصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني سالزبورج بـ4 نقاط.

وظهر الهلال السعودي بشكل مميز في كأس العالم للأندية بعدما أسقط ريال مدريد في فخ التعادل 1-1 ثم تعادل سلبي مع ريد بول سالزبورج.

ويحتاج الهلال السعودي للفوز فقط في الجولة الأخيرة أمام فريق باتشوكا المكسيكي ليحجز مقعد وسط كبار دور ال16 مع تحقيق أي فريق من ريال مدريد سالزبورج الفوز في المباراة القادمة.

أما الاحتمالية الصعبة حال انتهت مباراة ريال مدريد وسالوبورج بالتعادل 1-1 سيتطلب من نادي الهلال الفوز مع تسجيل 3 أهداف ليصعد كثاني في المجموعة رفقة ريال مدريد.