الاتحاد السكندري يعتمد تشكيل جهاز الفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد سامى

اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري تشكيل جهاز الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2025_2026 ، و ذلك عقب الاجتماع الذى عقده محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي بالكابتن أحمد سامى المدير الفنى

جاء ذلك بحضور إسماعيل محمد و محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة و الكابتن محمد عمر رئيس لجنة الكرة

و جاء تشكيل الجهاز الذى تم أعتماده و المقدم من الكابتن أحمد سامى على النحو التالى : –

أحمد سامى _ مدير فني

احمد سعيد أوكا _ مدرب

كابتن صلاح أمين _ مدرب

كابتن حسن نصر _مدرب حراس مرمي

كابتن محمد ايمن هلال _ محلل أداء

و من المقرر تحديد و اختيار المعد البدني و كذلك الجهاز الإداري والطبى لاحقا عقب تحديدهم و اختيارهم من قبل الكابتن أحمد سامى المدير الفني

