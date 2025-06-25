باسكوال يوقع علي عقود توليه مهمة منتخب اليد رسميا

أقيم اليوم بمقر الاتحاد المصرى لكرة اليد بمدينة نصر توقيع العقود رسمياً مع المدرب الاسباني خافيير باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول للرجال لكرة اليد فى عقد حتى نهاية اولمبياد لوس انجلوس 2028.

جاء التعاقد مع المدرب الاسباني باسكوال بحضور خالد فتحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد و خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد و عمرو فتحي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد و أحمد زقزوق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد و بحضور المستشار احمد محفوظ المستشار القانوني للاتحاد المصرى لكرة اليد.

و قد اقيم اليوم مؤتمر صحفى لتقديم خافيير باسكوال لوسائل الإعلام و ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي و كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة و مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.