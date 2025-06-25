رونالدو يقترب من تجديد عقده مع النصر حتى 2027

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تمديد عقده مع نادي النصر السعودي، وفق ما كشفه الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، في أحدث تحديثاته بشأن مستقبل اللاعب المخضرم.

وينتهي عقد رونالدو الحالي مع "العالمي" بنهاية يونيو الجاري، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق في يناير 2023 عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ضمن خطة دعم دوري روشن السعودي بأسماء عالمية بارزة.

وكان رونالدو قد أكد في تصريحات سابقة عزمه الاستمرار مع النصر ومواصلة مشواره في الملاعب السعودية، رغم التحديات.

ووفقًا لما نقله رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، فإن الطرفين على وشك توقيع عقد جديد، حيث يتم حاليًا مراجعة المستندات الرسمية الخاصة بالتجديد.

وأضاف أن المفاوضات تدور حول عقد يمتد لعام واحد قابل للتمديد حتى عام 2027، وفقًا لرغبة اللاعب.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو قد تألق بشكل لافت في الموسم الماضي، حيث أنهى الموسم هدافًا للدوري السعودي بـ35 هدفًا، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة خلال 41 مباراة، مما عزز مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة.