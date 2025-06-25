أول رد فعل من زيزو بعد إحالة شكوى الزمالك ضده لشؤون اللاعبين

نشر اللاعب أحمد سيد "زيزو"، نجم النادي الأهلي، مجموعة صور جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها برفقة بعثة الفريق أثناء عودتهم إلى القاهرة عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت صور زيزو بالتزامن مع إعلان اتحاد الكرة المصري إحالة شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب إلى لجنة شؤون اللاعبين، للفصل في النزاع الدائر حول أحقية الزمالك في قيده.

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أوراق شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها.



وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها يوم ١٨ يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض ، حيث نظرت في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) بتعاقدهما معاً خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع نادي الزمالك ، وقررت اللجنة إعلان قرارها في جلسة اليوم.



وجاء في أسباب القرار أن التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص مقبول شكلاً لتقديمه في الوقت المحدد وسدد الرسوم المقررة طبقاً للائحة، وأن الإحالة إلى لجنة شئون اللاعبين باعتبارها اللجنة المختصة حسب اللائحة، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف بعد إصدار لجنة شئون اللاعبين قرارها في هذا الشأن.