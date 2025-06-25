ناقد رياضي: زيزو قدّم أفضل أداء له مع الأهلي خلال مباراة بورتو .. فيديو

أشاد الناقد الرياضي جمال الزهيري بالأداء الذي قدمه أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي خلال مباراة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها.

وقال جمال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «زيزو قدم أفضل أداء له في البطولة خلال مباراة بورتو، واللاعب انخرط وانسجم مع الفريق، وزيزو حصل على ركلة جزاء للمرة الثانية».

وأشار الزهيري إلى أن الإعلان عن عقوبة تريزيجيه خطأ وأثر على أداء اللاعب في البطولة لأنه سلّم اللاعب للجمهور على اعتبار أنه المخطئ، مؤكدًا أن تريزيجيه تأثر سلبًا بالإعلان عن عقوبته.

وحول رأيه في وسام أبو علي ومسألة إمكانية رحيله عن الأهلي، قال الزهيري: «وسام أبو علي لاعب متوهج وهو لاعب مميز حينما يكون في حالته والأهلي لا يمكن أن يبيع اللاعب بأقل من 8 ملايين دولار على سبيل المثال».