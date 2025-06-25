قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس
رئيس الموساد: ساعدنا في ضرب المشروع النووي الإيراني وسنواصل المراقبة
مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: خسائر إسرائيل تجاوزت 150 مليار دولار
بـ7 خامات فاخرة.. بدء تهيئة كسوة الكعبة لتغييرها مع العام الهجري 1447
إعلام إيراني: وفاة رئيس مركز قيادة الحرس الثوري متأثرا بجراحه
الفنان محمد عبد الجواد يوضح حقيقة حالته الصحية: أصبت بتمزق.. وأشعر بتحسن| خاص
21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية
قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو
من بكرة .. 3 أيام إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص
وزير الطيران والسفير الإيطالي يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التدريب الفني في صيانة الطائرات
القومي للطفولة والأمومة يعرض إنجازاته ويناقش خطة عمله المستقبلية
سيراميكا كليوباترا يودع أحمد القندوسي: شكرا على بصماتك الساحرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو

زيزو
زيزو
القسم الرياضي

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أوراق شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها.


وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها يوم ١٨ يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض ، حيث نظرت في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) بتعاقدهما معاً خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع نادي الزمالك ، وقررت اللجنة إعلان قرارها في جلسة اليوم.


وجاء في أسباب القرار أن التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص مقبول شكلاً لتقديمه في الوقت المحدد وسدد الرسوم المقررة طبقاً للائحة، وأن الإحالة إلى لجنة شئون اللاعبين باعتبارها اللجنة المختصة حسب اللائحة، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف بعد إصدار لجنة شئون اللاعبين قرارها في هذا الشأن.


يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في ٢ يونيو الحالي عدم اختصاصها بنظر الشكوى.

بالاتحاد المصري لكرة القدم الزمالك الأهلي زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

الأهلي يصيح باللاعبين

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

حادث

أطاحت بالجميع.. قصة حادث حديقة حي النرجس بالتجمع

محمد رمضان

بسبب أغنية.. تفاصيل مشكلة عائلة هلهل والفنان محمد رمضان

بالصور

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

جماهير بورتو البرتغالي تهاجم اللاعبين بعد العودة من كأس العالم للأندية

جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي

لأصحاب الدايت.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة كاملة؟

البيض المسلوق
البيض المسلوق
البيض المسلوق

فيديو

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد