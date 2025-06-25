أرقام أحمد قندوسي بعد الرحيل عن سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي لوجانو السويسري بشكل رسمي التعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي قادما من نادي سيراميكا كليوباترا في الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلق لوجانو السويسري على الصفقة مؤكد أن القندوسي يحمل معه خبرات كبيرة ودافع قوي وانضمامه فرصه مهمة لمواجهة الكرة الأوروبية وإثبات قيمته في سياق تنافسي جديد مقارنة بالسياق الإفريقي.

مسيرة قندوسي

لعب قندوسي مع الأهلي 21 مباراة وسجل هدفي وصنع 3 قبل الرحيل والتألق مع سيراميكا كليوباترا

وخلال فترة تواجده مع كليوباترا لعب قندوسي 52 مباراة وسجل 14 هدف وصنع 16

أطول فترة في مسيرة قندوسي كانت رفقة نادي وفاق سطيف ولعب 118 مباراة وسجل 30 هدف وصنع 21 هدف

وقال نادي لوجانو في بيان: “يسر نادي لوجانو أن يعلن عن وصول الدولي الجزائري أحمد قندوسي، الذي وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع البيانكونيري (حتى 30 يونيو 2028)”.

وقال سيباستيان بيلزر، المدير الرياضي لنادي لوجانو: “نرحب بانضمام أحمد إلى الفريق بحماس كبير، ونحن على ثقة بأن انضمامه سيُضيف قيمةً كبيرةً داخل الملعب وخارجه، بفضل شخصيته المميزة ومهاراته الفنية العالية ورغبته في التطور التي أظهرها بقبوله التحدي المُحفّز الذي عُرض عليه، والذي سيُدخله في عالم كرة قدم مختلف تمامًا عمّا اعتاد عليه”.

واختتم: "إنجازاته تجعله لاعبًا قادرًا على تولي دور القائد، بخبرته وجودته وشخصيته القوية، يُجسّد أحمد قيم وروح الفريق الذي نُشكّله".