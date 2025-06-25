مدحت شلبي: تحفظ داخل الأهلي على أداء المدافعين.. وريبيرو يطلب التعاقد مع مدافع أجنبي سوبر

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن وجود حالة من التحفظ داخل النادي الأهلي بشأن أداء مدافعي الفريق خلال المشاركة الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2، إن مسؤولي القلعة الحمراء غير راضين عن المستوى الدفاعي للفريق، خاصة بعد استقبال شباك الأهلي 6 أهداف خلال 3 مباريات في البطولة العالمية.

وأضاف أن هناك اتجاها داخل النادي للموافقة على رحيل المدافع المغربي أشرف داري، حال تلقيه عرضًا مناسبًا من الناحية المادية خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشار شلبي إلى أن المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو طالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مدافع أجنبي على مستوى عالٍ، وفي حال تعذر ذلك، سيكون البديل من الدوري المصري، موضحًا أن من بين الأسماء المطروحة ياسين مرعي مدافع فاركو، وعمرو الجزار لاعب غزل المحلة.