مدحت شلبي: ريبيرو يطلب التعاقد مع مهاجم.. والأهلي يعرض عليه أسامة فيصل وعمرو ناصر

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن تفاصيل جلسة جمعت بين خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي، على هامش معسكر الفريق الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة "MBC مصر 2"، إن المدير الفني الإسباني طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم صريح لدعم الخط الأمامي في ظل تلاحق المباريات وضغط البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وأوضح أن النادي عرض على المدرب الاسباني الثنائي، أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي وعمرو ناصر مهاجم فاركو

وأضاف: "لكن حتى الآن، لم يحسم ريبيرو موقفه النهائي بشأن التعاقد مع أي منهما، وقرر تأجيل القرار لحين انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.