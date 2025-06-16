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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدحت شلبى يعلق على أزمة ضربة جزاء الأهلي أمام إنتر ميامي

تريزيجيه
تريزيجيه
علي مكي

علق الإعلامي مدحت شلبي على الأزمة التي شهدتها مباراة الأهلي وإنتر ميامي ببطولة كأس العالم للأندية، خلال تنفيذ ضربة الجزاء التي أثارت جدلاً واسعًا بين الثلاثي محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، ووسام أبو علي.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة "MBC مصر 2"، إن المشهد كان مثيرًا للجدل، حيث ظهر الثلاثي في حالة نقاش حول من سيسدد الركلة، رغم أن الترتيب الواضح كان يبدأ بوسام أبو علي، يليه زيزو، ثم تريزيجيه.

وأضاف: "أنا بتكلم هنا عن مبدأ.. المواقف دي لا تليق لا مع الأهلي ولا مع أي فريق كبير، ولازم ما تتكررش، لأن شكل الفريق في اللحظة دي بيكون مهزوز".

وتابع: "سبق وحصل موقف مشابه في الزمالك مع فيريرا لما كهربا أصر على تسديد ركلة جزاء وضاعت، الأمور دي واردة تحصل، لكن لازم يبقى فيه احترام لترتيب التسديد".

وأوضح شلبي أن الجهاز الفني تدخل وقتها وقال للاعبين: "سيبوه يشوط مادام مسك الكورة"، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحداث لا تليق أبدًا داخل أرض الملعب.

وتابع قائلاً: "في ليفربول مثلًا، ماحدش بيقرب من الكورة.. الكل عارف إن محمد صلاح هو المسدد الأول لركلات الجزاء، والوضوح ده هو اللي بيحفظ هيبة الفريق وتنظيمه".

مدحت شلبى تريزيجه وسام أبو على زيزو الاهلى

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