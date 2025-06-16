خلفا لإمام عاشور.. مدحت شلبي يكشف احتمالية غياب نجمي الأهلي أمام بالميراس

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن احتمالية غياب نجمي النادي الأهلي عن لقاء بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية: “ثنائي الأهلي وسام أبو علي وياسر إبراهيم في إجهاد شديد قبل مواجهة بالميراس البرازيلي بسبب المجهود الجبار الذي بذله الثنائي بحكم مراكزهم في الملعب”.

وتابع: “الجهاز الفني للأهلي حاليا على بيعمل على تجهيز الثنائي لمواجهة بالميراس وإجراء اختبارات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد الموقف النهائي”.

ويواصل النادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، تحضيراته لمواجهة حاسمة في ثاني جولات بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يصطدم "المارد الأحمر" بفريق بالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

كان الأهلي قد واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، وفي فبراير 2021 بقطر انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية، وفى 8 فبراير 2022 حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات.