حكم مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعيين الأرجنتيني فاكوندو تيلو، حكما لمباراة ريال مدريد الإسباني أمام الهلال السعودي، المقرر إقامتها بعد غد، الأربعاء، في كأس العالم للأندية.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، لوكاس فازكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، دين هويسين، يوسف إنريكيز، جاكوبو رامون، راؤول أسينسيو، خيسوس فورتيا، دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريليان تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما أندريس، فيكتور مونوز، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا.