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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جراديشار يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل مواجهة بالميراس

جراديشار
جراديشار
سارة عبد الله

وجه نيتس جراديشار، لاعب النادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق عقب مباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.

وكتب جراديشار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “أشعر بخيبة أمل لعدم انتصارنا، لكنني فخور بمواجهة ميسي إنه مثلي الأعلى”.

وأضاف: “هذا الأمر سيبقى في ذاكرتي للأبد، وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم، وسنكون أفضل في المباراة القادمة”.

ويواصل النادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، تحضيراته لمواجهة حاسمة في ثاني جولات بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يصطدم "المارد الأحمر" بفريق بالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى 

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

كان الأهلي قد واجه  بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، وفي فبراير 2021 بقطر انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية، وفى 8 فبراير 2022 حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات.

انستجرام جراديشار ميسي الأهلي

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