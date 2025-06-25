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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب من ضم ياسين مرعي لمدة موسم على سبيل الإعارة

ياسين مرعي
ياسين مرعي
كريم عاطف

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ياسين مرعي مدافع فريق فاركو سينضم للأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، رغم وجود قناعة بمستوى اللاعب.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي يقترب بقوة من ضم ياسين مرعي لتدعيم خط الدفاع، وهناك رتوش بسيطة على إنهاء الصفقة.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

وكان الفريق قد غادر مطار جون كينيدي في نيويورك مساء أمس، بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة التي استضافتها أمريكا لأول مرة بالنظام الجديد.


 

أمير هشام ياسين مرعي فاركو الأهلي

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