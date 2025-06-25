الاهلي يحصد 575 مليون حنيه ويخسر حلم المليار بالمونديال

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبلغ 11.5 مليون دولار؛ نظير مشاركته في كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وبمجرد مشاركة الفريق الأحمر في البطولة؛ حصد 9.5 مليون دولار، بخلاف مليون دولار لكل تعادل، سواء مع إنتر ميامي أو بورتو البرتغالي؛ ليصل الإجمالي إلى 11.5 مليون دولار بواقع 575 مليون جنيه.

ورغم حصد الأهلي لهذا الرقم الكبير؛ لكنه خسر ملامسة حلم المليار، ففوزه وتأهله إلى الدور الثاني كانت ستمنحه 9.5 مليون دولار أخرى، بما يوازي 475 مليون جنيه، أي سيصل المبلغ إلى مليار جنيه.

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلى القاهرة؛ بعد وداع بطولة كأس العالم للأندية من الدور الأول، عقب التعادل الإيجابي أمام بوروتو 4-4 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة، بينما تأهل إلى دور الـ 16 كلا من بالميراس وإنتر ميامي، ولكل منهما 5 نقاط.