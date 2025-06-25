الزمالك يريد 6 ملايين دولار لبيع حسام عبدالمجيد.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسام عبدالمجيد مدافع فريق الزمالك يرفض تجديد عقده مع النادي الأبيض، مشيرا إلى أن اللاعب أبلغ النادي بوجود عروض خارجية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: مسئولي الزمالك طلبوا من حسام عبدالمجيد، تقديم العروض الرسمية من أجل مناقشة احترافه خارجيًا.

وأضاف: نادي الزمالك يرغب في الحصول على 6 مليون دولار مقابل بيع حسام عبدالمجيد، ويبدو أن النادي يريد "رقم تعجيزي".

وزاد: هناك اهتمام من نادي بازل السويسري، وسيسكا موسكو الروسي لضم حسام عبدالمجيد، والعروض لا تتجاوز الـ1.5 مليون دولار، والزمالك سيرفض تلك المبالغ المالية بكل تأكيد.

وأكمل: من الممكن أن يخرج حسام عبدالمجيد على سبيل الاعارة لمدة موسم، مع تمديد عقده مع الزمالك لمدة موسم أيضا.