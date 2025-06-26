الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ثنائي البنك الأهلي

بدأ نادي الزمالك مفاوضاته رسمياً لضم أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي وأحمد ربيع لاعب الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر بالزمالك أن الساعات الماضية شهدت جلسة بين مسؤولي الأبيض وإدارة نادي البنك الأهلي للتفاوض على ضم الثنائي لصفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

ويجد الزمالك منافسة من الأهلي وبيراميدز على ضم أسامة فيصل، كما يجد منافسة من النادي الأهلي على ضم أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي.

وشدّد المصدر على أن الزمالك عرض إبرام صفقة تبادلية مع البنك الأهلي بحصول الأخير على خدمات بعض لاعبي الأبيض ومقابل مادي لحسم الصفقة.