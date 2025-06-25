حسام المندوه: استعدنا أرض الزمالك في مطروح بحكم نهائي

أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن الحكم القضائي الذي حصل عليه نادي الزمالك اليوم، بإلغاء القرار الصادر بسحب وإلغاء التخصيص لأرض النادي بمدينة مرسى مطروح؛ يعتبر بمثابة خطوة مهمة لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وأضاف المندوه، أن مجلس الإدارة يهدف من اليوم الأول لاسترداد كل أصول النادي، مشيرا إلى أن الحفاظ على موارد وممتلكات النادي أحد أهم الأولويات داخل مجلس الإدارة.

وأثنى أمين صندوق النادي على كل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لهذا الحكم المهم جدا، خاصة وأن هذه الأرض تم سحبها من قبل، ونجح المجلس في استردادها.

وأعلن الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، اليوم، عن نجاح الإدارة القانونية بالنادي في الحصول على حكم نهائي لصالح النادي من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 96902 لسنة 69 ق. عليا.

ويقضي الحكم بإلغاء القرار الصادر بسحب وإلغاء التخصيص للأرض المخصصة للنادي بمدينة مرسى مطروح- وتحديدًا قطعة الأرض الخالية المجاورة لمقر المصيف الحالي- لأعضاء الجمعية العمومية للنادي.