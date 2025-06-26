عرض خليجي لـ طاهر محمد طاهر.. وهذا موقف الأهلي من رحيله

كشفت مصادر إعلامية، على لسان الإعلامي خالد الغندور، عن وجود اهتمام خليجي بجناح النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، حيث تلقى اللاعب عرضًا شفهيًا من أحد الأندية الخليجية خلال الساعات القليلة الماضية.

مفاوضات غير رسمية حتى الآن

وأشار الغندور خلال تصريحاته إلى أن العرض المقدم لم يتجاوز المرحلة الشفهية، ولم يتحول بعد إلى مفاوضات رسمية بين إدارة النادي الأهلي والنادي الخليجي المهتم بالحصول على خدمات اللاعب. ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الأيام المقبلة، في حال قرّرت إدارة النادي الخليجي إرسال عرض رسمي.

موقف الأهلي من رحيل اللاعب

رغم عدم ورود تفاصيل دقيقة عن هوية النادي الخليجي أو القيمة المالية للعرض، فإن إدارة الأهلي لم تعلن موقفها النهائي بشأن رحيل طاهر، خاصة في ظل ارتباط الفريق بالمنافسات المحلية والقارية، التي تحتاج إلى تواجد عناصر الخبرة داخل التشكيل الأساسي.



اللاعب يُرحّب بخوض تجربة احترافية جديدة

من جانبه، أبدى طاهر محمد طاهر انفتاحه على خوض تجربة احترافية جديدة في حال تم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. ويطمح اللاعب في تطوير مسيرته الكروية عبر بوابة الخليج، خاصة إذا ما توفرت له فرصة اللعب بانتظام والمشاركة في البطولات القارية مع أحد الأندية الكبيرة هناك



تطورات متوقعة خلال الأيام المقبلة

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات في ملف انتقال طاهر محمد طاهر، سواء من خلال تقديم عرض رسمي من النادي الخليجي أو دخول أطراف أخرى على خط المفاوضات، لا سيما مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.