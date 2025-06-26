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الأهلي يبدأ استخراج تأشيرة اللاعبين للسفر إلى إسبانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يبدأ استخراج تأشيرة اللاعبين للسفر إلى إسبانيا

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن أول تحرك للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن معسكر إسبانيا، ضمن استعدادات الأحمر للموسم الجديد، بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال الغندور، إن النادي الأهلي بدأ في التجهيز لاستخراج تأشيرة اللاعبين من أجل السفر إلى إسبانيا.

وتابع “الغندور” خلال برنامجه استاد المحور: "الأهلي يستعد لخوض معسكر مغلق قبل بداية الموسم الكروي الجديد حيث وقع الاختيار على إقامته في إسبانيا".

وأضاف: “كان هناك أكثر من عرض من شركات مختلفة لإقامة معسكر الفريق في دول أوروبية آخرى لكن فضل النادي إسبانيا بناءً على رغبة المدرب خوسيه ريبيرو”.

خالد الغندور محمود الخطيب الأهلي بطولة كأس العالم للأندية 2025 السفر إلى إسبانيا

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