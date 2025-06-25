ياسمين عز تكشف عن سبب غريب وراء خسارة الأهلي في المونديال.. شاهد

فسرت الإعلامية ياسمين عز، سبب خروج الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدة أن السبب الحقيقي في خسارة الأهلي أمام بالميراس المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت غريبة وعجيبة، قائلة : "الطبيعة والطقس والمناخ وامشير ومدام عبير واقفين ادام الأهلي وهذه العاصفة مفتعلة".

وقالت ياسمين عز، خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "MBC مصر"، إن السبب هو الملعب اللي اتلعب عليه الماتش ملعون او مسحور، مؤكدة أن ملعب "ميت لايت" معروف في أمريكا بانه "الملعب الملعون".

السبب في الملعب مش اللاعيبة

وأضافت ياسمين عز: "وسام أبو علي نجم الأهلي وهداف الفريق جاب جول في نفسه بالخطأ، والهدف الثاني محمد هاني بيمد رجله وقع على وشه على الارض، حتى زيزيو اللي رجله مظبوطة ومجدي أفشة اللي ساب الكرة وبيتمشى في الملعب وكانه بيلعب في الشارع، السبب هنا هو الملعب مش اللاعيبة وكتير ميعرفوش كده وأنا بقول للناس تقرا".

لازم يلعب في "الملعب المسحور"

وتابعت ياسمين عز : “علشان يهزموا نادي القرن وبطل أفريقا كان لازم يلعب في ”الملعب المسحور"، مضيفة : "لحد دلوقتي محدش لاقي سبب علمي للخسارة، والحقيقة ان الملعب مسحور واللعنة هي السبب".

وأختتمت ياسمين عز: "لما الأهلي يفوق؛ تحصل عاصفة كونية؟، خلي بالك رياح شرقية وبن شرقي، اشمعنا المرة دي الرياح شرقية وهي أصلا غربية، عايز تقولي إن الطبيعة ضدنا، وسط اللقاء تلاقي عاصفة تيجي الملعب وهذا يعني ان هناك شيء خطأ وما يحدث ليس طبيعياً".





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