الأهلي يدرس إعارة عبدالقادر.. ولا توجد نية لبيع عقده نهائيا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد عبدالقادر جناح فريق الأهلي العائد من تجربة الاعارة في الدوري القطري لازال يتبقى له موسمين في عقده مع النادي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي يفكر في ملف عبدالقادر بشكل جيد، وحال وجود إعارة للاعب فأن النادي سيوافق، لكن لن يتم الموافقة مطلقا على بيع عقده بشكل نهائي.

وأضاف: لو لم يوافق عبد القادر على الخروج إعارة لموسم آخر، فأن اللاعب سيكمل مسيرته مع الأهلي وسيدخل حسابات الجهاز الفني.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

وكان الفريق قد غادر مطار جون كينيدي في نيويورك مساء أمس، بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة التي استضافتها أمريكا لأول مرة بالنظام الجديد.