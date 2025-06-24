أمير هشام : كمية فرص ضايعة مش طبيعي

علق الإعلامي أمير هشام علي تعادل الأهلي أمام بورتو بكأس العالم للأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"هاردلك للأهلي وجماهيره مباراة كبيرة لكن حرام كم فرص ضايع مش طبيعي .. مقتنع إن الأهلي كان يقدر يتأهل والله بشوية توفيق

ديانج مش طبيعي مينفعش أبداً يقعد

بن رمضان لاعب بمواصفات عالمية

زيزو لعيب ممتاز ومكسب كبير أوي للأهلي

بن شرقي خامة مختلفة لازم يتقدر أكتر من كدة".

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وانتهت بنتيجة تعادل 4-4، في واحدة من أكثر المواجهات ندية في البطولة، ليودّع الفريقان البطولة من دور المجموعات، بعد أن حسم بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى.

تشكيل الأهلي في اللقاء

دخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان “بيكهام”، أشرف داري، أحمد نبيل “كوكا”

الوسط: حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد “زيزو”

الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه”، حسين الشحات، وسام أبو علي

تشكيل بورتو في اللقاء

أما بورتو، فقد بدأ بتشكيلة ضمت:

كلاوديو راموس، زي بيدرو، ماركانو، ستيفن أوستاكيو، جواو ماريو، فاريلا، فابيو فييرا، مورا، ويليام، داني ناماسو، رودريجو مورا.

نظام البطولة الجديد

تُقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة بالنظام الجديد المشابه لكأس العالم للمنتخبات، حيث تُنظَّم كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

تُقسّم الفرق إلى ثماني مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.