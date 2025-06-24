أمير هشام يكشف تفاصيل جلسة الشناوي ويوسف مع لاعبي الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد الشناوي قائد فريق الأهلي عقد جلسة مع زملائه في معسكر الفريق بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وطالبهم بتحسين صورة الفريق وتقديم مستوى قوي خلال لقاء بورتو البرتغالي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الشناوي طالب لاعبي الأهلي بضرورة اللعب بقوة خلال مواجهة بورتو تقديرا للجماهير التي تساند وتدعم الفريق سواء في مصر أو أمريكا.. والشناوي حريص على تحفيز اللاعبين.

وأضاف: محمد يوسف المدير الرياضي عقد جلسة آخرى مع اللاعبين، وأكد لهم أن الفرصة موجودة للصعود ولابد من القتال عليها أمام بورتو البرتغالي.

وأكد: يوسف حرص على مطالبة اللاعبين بضرورة تحسين الصورة، وتقديم مستوى يليق بالأهلي في لقاء بورتو البرتغالي.