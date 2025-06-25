الأولى على الشهادة الإعدادية بأسوان: توقعت أكون من الأوائل وأهلي سر تفوقي

" الناجح يرفع أيده " ، هذا هو الشعار الذى رفعه طلاب الشهادة الإعدادية عقب إعتماد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لنتيجة نهاية العام الدراسى اليوم .

فقد سادت حالات من السعادة والفرحة داخل منازل الناجحين والمتفوقين ، ومن بينهم منزل الطالبة " سلمى عويس عبد الفراج محمد " إبنة مركز إدفو وذلك بعد حصولها علي المركز الأول مكرر ضمن أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة أسوان بمجموع 279.5 درجة.

وبذلك فقد احتلت الطالبة سلمى عويس بمدرسة ملحقة أم المؤمنين التابعة لإدارة إدفو التعليمية الترتيب الثانى، ضمن أول الشهادة الأعدادية.

وفى حوار مع الطالبة سلمى عويس ، أشارت إلى أنها عرفت النتيجة من ، والدتها ، وأن أختها الكبرى هي اللى حصلت على النتيجة ، وأن وشها حلو عليها دائماً علشان كده هي اللي بتتولى المهمة دي، الحمد لله بعد توفيق ربنا ودعم والدى ووالدتي، أنا قدرت أوصل لهدفى وأبقى الأولى على مستوى محافظة أسوان بمجموع 279.5 درجة.

الأولى فى الإعدادية

وأضافت أنها كانت متوقعة أن تكون ضمن أوائل الشهادة الإعدادية علي مستوى المحافظة ، وأن الامتحانات كانت جيدة مما جعلها تشعر أنها ستحقق هدفها فى الحصول علي أعلي الدرجات.

وقالت بأن خطة الوصول لخطوات التفوق والنجاح تبدأ دائماً بالحفاظ على الصلاة وقراءة القرآن والقرب من الله سبحانه وتعالى، حيث أنهم كانوا أهم داعم لها فى التفوق وبلوغ أعلى الدرجات.

وأوضحت أن تنظيم الوقت الأولويات فى استذكار الدروس وأعداد جدول للمذاكرة، كان أبرز خطواتها للوصول إلى أعلي الدرجات فى جميع المواد الدراسية.

وأن والدها ووالدتها لهم دور كبير فى كل خطوة نجاح لها وبعد توفيق الله سبحان وتعالي دعمهم كان سببًا رئيسيًا فى بلوغها النجاح فى الشهادة الإعدادية، ووضع اسمها ضمن الأوائل على مستوى المحافظة.

وأنها كانت تستعين بوالدتها فى تنظيم وقتها، ووالدها كان يشجعها عن طريق المكافأت ، وأنها حصلت على الدرجة الكامله فى الترم الدراسي الأول بعد حصولها علي النصف درجة التي كانت تنقصها، ولكن فى الترم الثاني حققت مجموع 279.5 درجة، نظرا لأنه كان هناك نصف درجة تنقصها فى مادة اللغة العربية فقط.

وحول طموحها التي تسعي الوصول إليه، أشارت سلمى عويس بأنها تتمني من الله سبحانه وتعالي تحقيق طموحها أن تصبح طبيبة بشرية تخصص جراحة.